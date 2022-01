Jovem morre em hospital após ser feito de escudo humano em Manaus

Manaus/AM - O auxiliar de serviços gerais Wagner França, de 26 anos, morreu na sexta-feira (7), no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, dez dias após ser baleado na Rua 49 do conjunto Mutirão, do bairro Novo Aleixo, em Manaus. O crime ocorreu às 19h30 do dia 28 de dezembro. Segundo testemunhas, Wagner foi colocado como “escudo humano” na frente de uma mulher identificada como Angelina Auzier, de 32 anos. Os criminosos teriam chegado ao local anunciando que iriam matar Angelina, e Vagner teria sido colocado na frente dela, sendo atingido com tiros no rosto e nas costas. Angelina também foi baleada, e teve perfurações na mão esquerda e no peito.

