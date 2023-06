Jovem morre ao levar 8 tiros durante assalto em Manaus

Na ocasião, um deles disparou ao menos oito tiros contra Anderson, que não resistiu e morreu no local. A polícia ainda não informou se a vítima reagiu ao assalto, mas já investiga a autoria do crime.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Anderson Leno dos Santos foi abordado por dois homens, não identificados, que já chegaram anunciando o assalto.

