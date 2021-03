Jovem leva 12 tiros pelo corpo durante perseguição em Manaus

Manaus/AM - Dois homens de 18 e 19 anos foram baleados nesse domingo (6), na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste. Um deles identificado como Douglas da Silva, foi atingido com 12 disparos e está internado.

O outro, Jefferson Caio Santos da Silva, levou um tiro na coxa. A dupla se envolveu em um tiroteio com outros homens enquanto estava em um veículo no bairro Santo Agostinho, também na Zona Oeste.

O carro usado por eles foi abandonado na rua Projetada 5 , com mais de 15 marcas de tiros. Populares acionaram a polícia relatando o confronto na área e o veículo foi achado vazio e com rastros de sangue.

Minutos depois, a equipe médica do SPA Joventina Dias fez contato com a PM relatando que dois homens tinham acabado de dar entrada baleados na unidade. Eles seriam os ocupantes do veículo.

Eles foram transferidos posteriormente para outro hospital e a polícia aguarda para colher os depoimentos deles. O caso foi registrado como dupla tentativa de homicídio e está sendo investigado.