Jovem está na UTI após ser espancada durante confusão em adega em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem, identificada apenas como Samara, está internada em coma na UTI do Hospital e Pronto-socorro João Lúcio após ser espancada durante uma confusão em uma adega, na madrugada de domingo (08), na zona Leste de Manaus.



Os vídeos divulgados nas redes sociais mostram a vítima sendo arrastada pelos cabelos e agredida com socos e tapas na cabeça por uma mulher. As duas seriam amigas e teriam se desentendido por motivo desconhecido.



A família de Samara pediu justiça ao compartilhar imagens em que a vítima aparece em coma,

A equipe do Portal do Holanda entrou em contato com a polícia sobre o caso, mas ainda não obteve resposta.