Jovem é preso e revela arsenal escondido em casa em Manaus

Manaus/AM - Um jovem de 23 anos foi preso com um arsenal escondido em casa, nesta sexta-feira (12), no beco Mirasselva, na zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, diversos suspeitos fugiram ao perceberem a presença da viatura no beco Mirasselva. No entanto, um jovem, que estava armado, foi alcançado pelos policiais durante a fuga.

Ao ser questionado sobre criminosos armados no local, ele revelou onde estariam sendo guardadas outras armas de fogo. Os policiais militares constataram a veracidade da informação, onde foram encontradas 04 revólveres, calibre. 38, 01 pistola, calibre. 380 com carregador contendo 15 munições do mesmo calibre e 01 Espingarda.

O homem foi preso e conduzido ao 19° DIP para procedimentos cabíveis.