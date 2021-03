Jovem é preso com 'mix' de drogas em Manaus

De acordo com a polícia, durante o patrulhamento de rotina, o suspeito foi encontrado com 14 porções de maconha, 23 porções de cocaína;, 12 porções de oxi e uma quantia de R$ 32. Ele foi conduzido e apresentado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos legais.

Manaus/AM - Um jovem de 19 anos foi preso neste sábado (20) com uma variedade de drogas, na rua Cubiu, 4ª Etapa do bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.