Jovem é preso com drogas e rabetas roubadas no Amazonas

Manaus/AM - Um jovem de 18 anos foi detido por policiais militares de Boca do Acre após ser encontrado com droga e dois motores tipo rabeta roubados. A prisão do infrator ocorreu por volta das 10h, desta segunda-feira (1°), no Porto do Oliveira, localizado na orla do bairro Praia do Gado.

Os policiais detiveram o homem após recebimento de denúncia anônima, na qual foi relatada que o homem, juntamente com um acompanhante, havia praticado o roubo de motores rabetas na comunidade Vila Antimari, no rio Acre, e havia seguido em direção à sede do município. Uma guarnição da 5ª CIPM foi ao porto e avistou quando um dos envolvidos fugiu, ao perceber a presença da polícia, mas foi detido o segundo suspeito, na embarcação em que ambos viajavam.

Os policiais encontraram em sua posse dois motores rabetas, maconha e cocaína. O infrator foi encaminhado para o 61° Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Boca do Acre.