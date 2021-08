Jovem é preso com armamento de guerra e centenas de remédios em palafita de Manaus

O suspeito foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e munições, além do crime de falsificação e adulteração de produtos terapêuticos ou medicinais. Após os procedimentos, ele foi encaminhado para audiência de custódia.

Segundo o tenente Tiago Ribeiro, os policiais militares realizavam patrulhamento fluvial, quando receberam denúncias informando que em uma residência havia entorpecentes e armas de fogo. Ao chegarem em uma residência tipo palafita, as equipes apreenderam um fuzil calibre 762, uma espingarda calibre 12, um colete balístico, 25 cartuchos com munições, remédios controlados, além de trouxinhas de maconha, cocaína e 49 unidades de K4, um tipo de droga sintética mais nociva que a cocaína pura.

Manaus/AM - Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb) prenderam um homem de 21 anos e apreenderam armas, porções de entorpecentes e medicamentos controlados, nesta segunda-feira (09). O caso foi registrado no bairro Educandos, Zona sul de Manaus, por volta das 10h.

