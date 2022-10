Jovem é preso com amigos após usar carro do pai para assaltar em Manaus

Durante o crime os criminosos usaram um simulacro de arma de fogo para render as vítimas. O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Segundo informações da polícia, os meliantes estariam fazendo arrastão pela localidade usando o carro do pai de um dos elementos, os mesmos teriam roubado uma menor de idade na frente da feira do Coroado, logo em seguida, roubaram mais 4 celulares, um dos aparelhos teria sido rastreado por uma das vítimas que chamou a polícia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.