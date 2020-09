Jovem é preso após tentar matar o padrasto no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 24 anos foi preso nessa terça-feira (29), suspeito de tentar matar o padrasto rua T5, s/n, São José, no município de Borba, no interior do Amazonas.

De acordo com a vítima, 42, o jovem o atacou com um facão dentro da casa onde morava com a família. Vizinhos e parentes interferiram e o acusado acabou fugindo.

Buscas foram feitas na imediações e horas depois, o rapaz foi localizado em uma área de mata próximo ao bairro Colônia. Ele foi detido e encaminhado à 74º Delegacia da cidade.