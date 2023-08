Jovem é preso após matar madrasta com nove facadas em Manaus

“Jeanderson morava na mesma residência que a vítima, mas conviviam com muitas brigas e, algumas vezes, ele chegou a proferir ameaças contra Maria Conceição e contra a própria mãe. Houve uma discussão entre as partes e ele desferiu nove golpes de arma branca contra a idosa, que faleceu a caminho de uma unidade hospitalar”, relatou.

De acordo com a delegada Marília Campelo, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Maria era companheira da mãe de Jeanderson. O relacionamento entre enteado e madrasta era marcado por muitos desentendimentos e o suspeito cometeu o crime durante uma discussão com a vítima na quarta-feira (9).

Manaus/AM - Jeanderson Ribeiro Lopes, 19, foi preso, na quinta-feira (10), por matar a madrasta a facadas no beco São Sebastião, no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.