Jovem é morto com 19 tiros ao sair de mercadinho em Manaus

Testemunhas contaram à polícia que Eduardo estava saindo de um mercadinho quando foi surpreendido pelos criminosos encapuzados. Ele foi atingido com 19 tiros e ainda chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA do Galileia), mas morreu na unidade de saúde.

Manaus/AM - Eduardo Moreno, de 25 anos, foi morto com 19 tiros ao sair de mercadinho, nesta terça-feira (21), na Travessa 16, no bairro Vale do Sinai, zona Norte de Manaus.

