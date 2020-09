Jovem é assassinado na calçada de residência no Amazonas

Um jovem identificado como Anderson Azevedo, foi assassinado em uma calçada na noite deste sábado (19) na rua16, do bairro Paulo Corrêa, no município de Parintins, interior do Amazonas.

De acordo com informações da polícia, testemunhas contaram que um homem desconhecido se aproximou de Anderson e efetuou três tiros. A vítima morreu antes da chegada do socorro.

Ainda não se sabe quais as motivações para o crime. A Polícia Civil investiga o crime.