Durante fuga, homem escorrega, leva pauladas e cai de maca em Manaus

Manaus/AM - Um homem de identidade não revelada sofreu uma queda e foi espancado com golpes de madeira na rua Itapiranga, do conjunto América do Sul, no bairro da Colônia Terra Nova, em Manaus.

Informações dão conta de que o homem, que segundo moradores da rua não reside no bairro, caiu de um barranco e ainda levou pauladas na cabeça. O autor não foi reconhecido e fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi até o local prestar atendimento, e acabou deixando o homem cair da maca. Após o incidente, ele foi colocado na ambulância e levado para um hospital da cidade.

A Polícia Militar está em busca do suspeito de ter cometido a lesão corporal.