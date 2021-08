Jovem denuncia companheiro por agressão em Manacapuru

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, a vítima se dirigiu até a delegacia para registar o Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem, depois de ele tê-la agredido fisicamente. “Após ser efetuada a denúncia, as equipes se dirigiram imediatamente para o endereço onde a jovem reside, efetuando a prisão do indivíduo em flagrante”, detalhou Merly.

