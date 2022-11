Joana Darc mostra vídeo de homem apalpando amiga antes de agressão em Manaus

Manaus/AM – Imagens do circuito interno de segurança do Restaurante Barollo, no Vieralves, registrou o momento em que a amiga da deputada Joana D’arc foi perseguida e apalpada por um cliente no bar do estabelecimento durante um jantar.

O assédio começou quando as mulheres foram ao banheiro e o acusado as seguiu e tentou flertar com amiga da deputada. A vítima negou as investidas, mas o homem insistiu em persegui-la pelo restaurante.

Vídeo mostra homem apalpando amiga de Joana D'arc antes de confusão em restaurante em Manaus pic.twitter.com/rUnvynr2QJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 23, 2022

Em outro vídeo, o homem cerca a vítima novamente perto do bar e tenta se aproximar dela várias vezes. Enquanto isso, a deputada está bem perto mexendo no celular.

Vídeo mostra homem apalpando amiga de Joana D'arc antes de confusão em restaurante em Manaus pic.twitter.com/RlHOqYH4YY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 23, 2022

A mulher tenta evitar o assédio e se afasta a todo instante do assediador, mas ao virar de costas, o homem aperta o bumbum dela e insiste na perseguição.

A vítima leva um susto com atitude do homem e avisa a deputada. Minutos depois, Joana decide filmar o acusado para levar o caso à polícia, mas o amigo dele dá um tapa no celular da deputada e o empurra contra o peito dela.

O caso foi registrado na delegacia e a deputada vai levar o assunto ao plenário da Assembleia Legislativa, onde deve exibir o vídeo na manhã de hoje (23).