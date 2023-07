Irmãos suspeitos de roubo, tráfico de drogas e homicídio são presos em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em conjunto com a Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), prendeu, na terça-feira (11/07), os irmãos Raimundo Moldes de Souza, 40, e Ronildo Molde de Souza, 30, investigados pelo roubo de dois motores 300 HP de lancha. O crime aconteceu no dia 5 de julho deste ano, no ramal do Bancrevea, bairro Tarumã-Açu, zona oeste da capital.

De acordo com o delegado Costa e Silva, titular do 19° DIP, as equipes policiais foram até a casa de Ronildo no bairro Tancredo Neves, zona leste, para cumprir um mandado de prisão por homicídio ocorrido no bairro Mauazinho, na mesma zona da cidade.

“Em relação a esse homicídio, Ronildo teria degolado um rapaz que separou uma briga entre ele e sua companheira no ano passado, naquele bairro”, disse o delegado.

Conforme a autoridade policial, durante buscas no imóvel onde os irmãos residem, foi localizado meio quilo de cocaína, motivo pelo qual ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Segundo Costa e Silva, ambos também estavam sendo monitorados pela equipe do 19° DIP pelo roubo de dois motores modelo Mercury 300 HP, e ao serem questionados, confessaram a autoria do delito e levaram os policiais até o ramal do Brasileirinho, zona leste, onde foi localizado o material roubado.

Procedimentos

Ronildo foi indiciado por homicídio e roubo, e também autuado por tráfico de drogas, já Raimundo responderá por roubo e tráfico. Ambos foram encaminhados à audiência de custódia, onde ficarão à disposição da Justiça.