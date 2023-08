Irmãos são presos por furarem pneus de viatura da PM durante busca por traficantes no Amazonas

“O trio traficava drogas naquela região e para não dificultar a comercialização dos entorpecentes, a mando de Amilton, os irmãos Carlos e Mário cometeram a ação, furando os pneus traseiro do veículo que estava estacionado, enquanto os policiais saíram do veículo para realizarem buscas pela localidade”, disse o gestor.

Manaus/AM - Amilton Coelho Castro, 54, e os irmãos Carlos Daniel Franco Caldos, 18, e Mário Franco Caldas, 22, foram presos nesta segunda-feira (31), após furarem os pneus de uma viatura no município de Tonantins, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.