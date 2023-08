"Barbie" confessa duplo homicídio em Manaus e revela motivação dos crimes

O delegado explica que no dia do crime, Barbie contou com a ajuda de outros comparsas para matar Josenilson e Salomão, porém, mesmo confessando ser o autor dos disparos, ele não entregou os nomes dos demais envolvidos.

Segundo o delegado Daniel Antony, Barbie é membro de uma facção criminosa e teria executado as vítimas durante uma disputa por território do tráfico.

Manaus/AM - Felipe André Moura, o “Barbie” ou "Irlândes", confessou para a polícia os assassinatos de Josenilson Andrade da Silva e Salomão Viana de Sena, mortos no dia 27 de agosto de 2022, no beco Juruti, bairro Cidade de Deus, zona norte.

