Irmãos são presos e acusam PMs de tortura em Manaus

Sem encontrarem nada, os PMs interrogaram a dupla dentro da viatura e os mantiveram em cárcere privado por alguns minutos antes de serem conduzidos ao Batalhão da Polícia Militar. Ainda conforme o advogado, uma das vítimas foi agredida com um pedaço de ferro nas costas, mão e na palma do pé.

Segundo informações do advogado do caso, Vilson Benayon, os dois irmãos estavam caminhando na rua, no bairro Betânia, quando foram abordados pelos policiais e tiveram a casa invadida, sem ordem judicial, em busca de drogas.

