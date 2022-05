Irmão do 'Carioca do Fuzil' e 'Neguinho' são presos por morte de empresário em Manaus

Segundo autoridade policial, Gelson é irmão de Erivaldo Silva da Costa, o “Carioca do Fuzil”, que também foi preso na terça. “Ao realizarmos os trabalhos investigativos, apuramos que a dupla também participou do crime juntamente com Erivaldo. Sendo assim, demos andamento às diligências e conseguimos efetuar a prisão de Gelson no bairro Cachoeirinha, zona sul, e Jeovanne no Cidade de Deus, zona norte”, explicou o delegado Danniel Antony, adjunto da DEHS.

Manaus/AM - Gelson da Silva Costa, 39, e Jeovanne da Silva Mesquita, conhecido como “Neguinho” foram presos nesta terça-feira (24) acusados de envolvimento na morte do empresário Francisco Bertiê Viana, ocorrido no dia 30 de março.

