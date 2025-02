Investigadora da PC prende assaltante em perseguição durante arrastão em Manaus

Durante a abordagem, enquanto o carro ainda estava em movimento, dois assaltantes conseguiram escapar. Mas o que foi detido se jogou ao chão e colocou as mãos para trás. A investigadora agiu rapidamente, garantindo a prisão dele no local.

Manaus/AM - Na manhã desta quarta-feira (12), uma investigadora da Polícia Civil presenciou um carro branco parando em pontos diferentes realizando arrastões no conjunto Campos Elíseos, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus. Ela imediatamente iniciou uma ação policial, perseguindo os suspeitos até a rua Âncara, no mesmo bairro, onde conseguiu render um deles.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.