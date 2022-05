Interpol identifica e PF prende homem em Manaus por participar de grupos de pornografia infantil

Conforme a Polícia Federal, o suspeito foi preso em flagrante por adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Se condenado, ele poderá cumprir pena de até 4 anos de reclusão.

A informação é do Serviço de Repressão e Crimes de Ódio e Pornografia Infantil (SERCOPI/DRCC/CGPFAZ/DICOR/PF) em cooperação com a Interpol Roma, na Itália. O cumprimento de mandado de busca e apreensão tem o objetivo de identificar o real usuário da linha telefônica utilizada para cometer os crimes.

De acordo com informações da polícia, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão dentro da casa do homem que é suspeito de integrar grupos de Whatsapp, destinados ao compartilhamento de imagens pornográficas de crianças e adolescentes.

