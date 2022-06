Integrantes de facção presos em Manaus confessam execução de rivais diz PC

Manaus/AM – Quatro integrantes de uma facção criminosa que foram presos no último sábado (11), por assalto a um mercadinho na zona Norte, também são apontados como autores de ao menos quatro assassinatos em Manaus.

Brendo Mikael Amorim Cacella Ferraz, 20, conhecido como “Gato Preto”, Marcos Jorge da Silva Costa, 20, o vulgo “Piloto”, Paulo Victor Souza da Silva, 21, também chamado no mundo do crime por “Gordinho” “ou Lúxuria” e Carleandro Cândido, 21, são considerados altamente perigosos.

Conforme a delegada Tamara Albano, durante a prisão, Gato Preto, Piloto e Lúxuria confessaram a autoria de ao menos dois crimes: “Informaram a participação deles em dois homicídios. Um teria ocorrido acontecido no dia 1° de maio, no bairro do Educandos, e ainda em um outro homicídio que teria sido praticado na madrugada do próprio sábado, dia 11”.

Tamara detalha que a vítima do segundo homicídio é Alan Barbosa, um traficante e desafeto direto da faccionados. Outro alvo do grupo foi um homem identificado apenas como Aldernir ou “Belo”, que foi morto no dia 1° de maio na Balsa Amarela.

“Juntos aos familiares nós colhemos que a vítima era apenas usuário, mas na versão dos próprios assassinos, ele era membro de uma facção rival e por essa razão ele teve essa morte decretada e eles foram os executores naquele dia”, explica o delegado Ricardo Cunha.