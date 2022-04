Influencers são presas ao tentar fugir da PM durante tiroteio com 2 mortos em pousada de luxo

Duas influencers identificadas como Laylla e Adrian Grace, foram presas e dois homens morreram nesta segunda-feira (11), durante uma troca de tiros na pousada de luxo Paraíso Perdido, conhecida por hospedar famosos na cidade de Jaguaripe, na Bahia.

Segundo a polícia, Agnaldo Leite da Silva Neto, 29, conhecido também como Neto Talisca, e Felipe Augusto Machado, 28, o Batoré, são conhecidos por suposto envolvimento no tráfico de drogas e estavam escondidos na pousada acompanhados das influencers.

Agnaldo inclusive é foragido do presídio e foi justamente uma denúncia anônima que levou à PM ao local. Porém, assim que os agentes chegaram, a dupla abriu fogo contra eles, mas acabou sendo baleada. Neto e Batoré foram socorridos, contudo, morreram no hospital.

Laylla e Adrian, por sua vez, tentaram fugir em uma caminhonete durante o tiroteio, mas foram alcançadas e presas. No carro em que estavam, a polícia encontrou um quilo de cocaína, dinheiro, duas pistolas e ao menos sete cartões de crédito.

Uma das mulheres contou à polícia que mantinham um relacionamento de anos com um dos criminosos e por isso, estava na pousada. Ela disse ainda que sabia que o namorado tinha envolvimento no mundo do crime, mas não sabia detalhes sobre o assunto.

Vale ressaltar que a Pousada Paraíso Perdido tem sido palco de morte desde fevereiro deste ano. No dia 5, o dono do estabelecimento foi achado morto em um dos quartos e dias depois, um funcionário considerado uma testemunha crucial do crime, também foi executado.

Na ocasião, a mulher do empresário e uma amiga dela foram presas como principais suspeitas da execução.