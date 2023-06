Influencers Lucas Picolé e Mano Queixo passam por audiência de custódia nesta sexta-feira

Manaus/AM - Os influencers “Lucas Picolé” e “Mano Queixo”, e Flávia Ketlen Matos, presos na Operação Dracma, deflagrada nessa quinta-feira (29), passam por audiência de custódia na tarde de hoje (30).

O trio, suspeito de participar de um esquema fraudulento de sorteio de rifas, está preso no 6° DIP, localizado no bairro Cidade Nova, na zona norte.

Segundo a polícia, os suspeitos e a influenciadora Isabelly Aurora foram alvos de mandados de busca e apreensão de uma investigação que começou há quatro meses. O foco da apuração era a venda de rifas clandestinas, sem nenhuma fiscalização, que tinha como prêmios carros luxuosos.

De acordo com informações repassadas pelo delegado Cícero Túlio, a princípio, os mandados eram apenas de busca e apreensão, mas na casa onde estava Lucas Picolé e Mano Queixo foram encontradas drogas sintéticas.

“ O Mano Queixo já era objeto da operação por promover rifas ilegais, durante a operação policial ele estava na companhia do Lucas Picolé. No local foi encontrada essa quantidade expressiva de material entorpecente do tipo sintético, além das munições e da motocicleta adulterada (...) Na casa da Isabelly não foi encontrado nada ilícito, mas foi cumprido mandado de busca e apreensão, foram apreendidos tanto equipamentos eletrônicos, celulares e veículos de luxo”, afirma o delegado.

No caso de Flávia, ela é cunhada de Lucas Picolé e é suspeita de ser a responsável por “lavar” o dinheiro adquirido com as vendas das rifas ilegais investindo parte dos valores em uma empresa. A polícia destacou ainda que todos os envolvidos ostentavam uma vida de luxo nas redes sociais e teriam movimentado com o golpe, cerca de R$ 5 milhões.