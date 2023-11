Influencer é encontrada morta em condomínio de luxo em Manaus

Vanessa tinha 25 mil seguidores no Instagram e a última publicação no feed foi em julho.

Ainda não se sabe as causas da morte, mas a suspeita inicial é que Vanessa tenha caído no banheiro.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local verificar um chamado de que havia uma mulher morta no condomínio. Ao chegarem ao local, encontraram Vanessa sem vida caída no banheiro de casa.

