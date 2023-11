Homem é preso por oferecer carona para criança e estuprá-la em matagal no Amazonas

Manaus/AM- Um homem de 26 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso no domingo (5), por estupro de vulnerável praticado contra uma criança de 11 anos. O crime aconteceu em Pauini, no interior do Amazonas.

De acordo com o escrivão de polícia André Chaparro, a criança, juntamente com a sua irmã, 13, estavam caminhando em via pública, com destino à casa do seu pai. O indivíduo as abordou e ofereceu carona em uma motocicleta.

“Ele as levou para uma área de mata, agrediu fisicamente a adolescente, que conseguiu fugir, e cometeu o delito contra a criança. Posteriormente, ele fugiu do local e as abandonou na estrada. As irmãs foram socorridas por uma pessoa da comunidade local, que as levou para delegacia para formalizar a denúncia. Elas também foram encaminhadas a uma unidade hospitalar para os cuidados médicos cabíveis”, disse.

Ainda conforme o escrivão, de imediato, os policiais civis e militares montaram uma diligência e, com a ajuda do Conselho Tutelar, conseguiram coletar informações sobre as características físicas do autor.

“Em operação conjunta, conseguimos localizar o autor ainda na noite de domingo. Durante consulta no sistema, verificamos que o infrator também responde a um processo na cidade de Feijó, no Acre, pelo mesmo crime. Ele é natural de lá e ficará aguardando recambiamento para o estado de origem”, contou.