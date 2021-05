Industriário condenado por estuprar enteada de 10 anos é preso em Manaus

Manaus/AM - Nesta segunda-feira (10), por volta das 10h, o 1º Distrito Integrado de Polícia, cumpriu mandado de prisão em nome de um industriário de 37 anos, por estupro de vulnerável, ocorrido em 2015 e tendo como vítima uma menina que, na época do delito, tinha 10 anos e era enteada do autor. A ação policial ocorreu no bairro Distrito Industrial, zona leste da capital.

De acordo com o delegado Marcos Arruda, titular do 1º DIP, o abuso sexual ocorreu no bairro Cachoerinha, zona sul da cidade, onde o indivíduo residia juntamente com a mãe da vítima, com quem ele mantinha uma união estável. “A genitora da menina tomou conhecimento do abuso ainda no ano de 2015, e efetuou a denúncia do fato”, comentou o delegado.

A ordem judicial em nome do homem foi expedida no dia 3 de maio deste ano, pelo juiz Ian Andrezzo Dutra, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. Sendo assim, as equipes seguiram em diligências e conseguiram efetuar a prisão dele, em seu local de trabalho, no bairro Distrito Industrial.

Procedimentos – O industriário foi condenado a 10 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) para audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.