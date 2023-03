Idoso preso no Maranhão esfaqueou empresário que o acolheu em Manaus, diz delegado

Alguns meses depois, o empresário tomou conhecimento de que o idoso estava no Nordeste e denunciou a localização dele à polícia. O homem acabou preso por agentes do Maranhão e agora Euclides deve ser recambiado para o Amazonas para responder pela tentativa de homicídio.

“Ele veio para o estado do Amazonas em meados de 2021 e foi acolhido na casa desse empresário ali no Tarumã. Por conta disso, dessa confiança que a família tinha, em meados de 2022, sem motivo aparente, ele deu sete facadas aí nessa vítima”, explica o delegado.

Aqui ele foi acolhido pela família do empresário no ano passado e em setembro, acabou cometendo a tentativa de homicídio contra a vítima.

Manaus/AM – Um homem de 71 anos, identificado apenas como Euclides, suspeito de tentar matar um empresário com sete facadas no Amazonas foi preso no interior do Maranhão nessa terça-feira (7).

