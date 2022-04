Idoso é preso por comprar fios roubados no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 75ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Barcelos (a 399 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) e Secretaria de Segurança de Barcelos, prendeu em flagrante, na tarde de terça-feira (12/04), por volta das 15h, um idoso, de 70 anos pelo crime de receptação. A prisão ocorreu na residência do infrator, localizada na rua Tabosa Veras, naquele município.

De acordo com o investigador Diego Araújo, gestor da unidade policial, a vítima, um homem de 49 anos, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) relatando furtos de fiações elétricas, ocasião em que a equipe tomou conhecimento acerca da prática criminosa.

“De imediato iniciamos as diligências e efetuamos a prisão do autor do furto de fios de cobre em diversos locais da cidade. Perguntamos ao indivíduo onde ele teria vendido o material furtado, ocasião em que nos levou até o local mencionado e prendemos o idoso, que estava em posse dos fios provenientes do crime”, disse o gestor.

O idoso responderá por receptação. Na unidade policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.213,50 mil e, após o pagamento ser efetuado, o indivíduo foi liberado para responder ao processo em liberdade.