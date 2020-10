Idoso é preso ao tentar vender terreno que não era dele em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 70 anos foi preso suspeito de tentar vender um terreno de R$ 7 milhões que pertencia a outra pessoal. A detenção foi feita no bairro do Educandos, na Zona Sul de Manaus, na segunda-feira (28), por policiais da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

De acordo com o delegado Aldeney Goes, as investigações em torno do caso tiveram início depois que o verdadeiro proprietário do terreno, um homem de 50 anos, procurou a Especializada para denunciar o idoso. Segundo as investigações, o idoso estava negociando a propriedade localizada no bairro Aleixo, pelo valor de R$ 300 mil.

“As diligências realizadas para apurar o caso indicam que o esquema ocorreu no último mês de agosto, quando Celso utilizava documentos sem validade para tentar burlar cartórios e órgãos públicos, com o intuito de tentar vender a referida propriedade, que nunca havia lhe pertencido”, explicou o Goes.

O titular da Especializada destacou que a ordem judicial em nome do idoso foi expendida no dia 24 de setembro deste ano, pela juíza Eline Paixão do Amaral Pinto, da Central de Inquéritos. O caso segue em investigação, a fim de identificar e prender os demais comparsas de Celso no esquema criminoso.