Batalhão Ambiental apreende madeira ilegal no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 42 toras de madeira ilegal foram apreendidas durante o Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), realizou a apreensão de madeira ilegal, não se junto à ela.

Realizada em parceria com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a ação de fiscalização ocorreu em uma área verde, na altura do quilômetro 96 da BR 230. Foram apreendidas 42 toras de madeira. Os responsáveis não foram identificados.

O Comando de Policiamento Ambiental alerta que todo aquele que vende, transporta, guarda ou expõe a venda materiais retirados ilegalmente do meio ambiente, comete crime ambiental e fica sujeito às penalidades da Lei.