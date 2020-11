Idosa encontra filho morto na cozinha de casa em Manaus

Manaus/AM - O cabeleireiro Elvis Said de Jesus Vieira, 60, foi encontrado morto dentro da casa onde morava no bairro São Jorge, na Zona Oeste. O corpo foi encontrado pela mãe, uma senhora de que sofre de Alzheimer.

A idosa de 81 anos se deparou com o filho estirado na cozinha, mas não o reconheceu e chamou parentes que moram próximo à casa. Ao chegarem na cena do crime, eles constataram que a vítima era Elvis. Um familiar dele conta que o cabeleireiro era bastante conhecido e querido no local.

Said tinha 40 anos de profissão e sempre morou no bairro, era ele quem cuidava da mãe. Indícios encontrados no local indicam que Elvis foi atacado ainda na frente de casa e arrastado para a cozinha. Lá, ele teria sido espancado, estrangulado e esfaqueado. A perícia da Polícia Civil está na residência e já encontrou pegadas que podem ajudar a elucidar o crime.