Após cortar luz de motel, funcionário da AM Energia é ameaçado em Manaus

Um funcionário da Amazonas Energia, de 38 anos, foi ameaçado com uma faca, na manhã quarta-feira (18), depois de realizar o corte de energia elétrica em um motel, situado no Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (B.O), registrado pela vítima no 26ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), assim que o funcionário finalizou o serviço de corte, a equipe da concessionária que estava no veículo da empresa foi perseguida por um homem, que dirigia um carro BMW, de cor branca.

O funcionário relatou, que o homem ameaçou dizendo que se ele não relegasse a energia, seria furado com a faca. Toda ação foi registrada por um motoqueiro, amigo de trabalho da vítima, que chegou a pedir para o agressor não o machucar.

Cinco minutos depois, o homem teria retornado acompanhado de seu pai, que armado, perguntou se os funcionários da Amazonas Energia "queriam morrer hoje ou depois?’'.

As vítimas registraram o caso e uma oitiva foi agendada para o dia 8 de dezembro de 2020.