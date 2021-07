Idosa de 72 anos maltratada pelo marido de 53 é resgatada no Amazonas

De acordo com a delegada Roberta Merly, as diligências iniciaram após os irmãos da vítima realizarem uma denúncia na delegacia, onde relataram os maus-tratos que a idosa vinha sofrendo. “Os familiares da vítima relataram o caso às equipes da unidade de saúde daquela comunidade, e estes comunicaram à polícia uma suposta situação de maus-tratos que a idosa estava sofrendo, além de negligência e apropriação financeira”, disse a delegada.

Manaus/AM -A Polícia Civil resgatou na tarde desta quinta-feira (15), por volta das 16h30, uma idosa de 72 anos que estava sendo vítima do crime de maus-tratos, negligência e apropriação de proventos, pelo seu companheiro, um agricultor de 53 anos. A ação ocorreu na Comunidade Vila do Caviana, naquele município.

