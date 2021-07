Homem é preso após marcar encontro em app para assaltar mulher em Manaus

Os funcionários do estabelecimento perceberam a ação criminosa e acionaram a polícia. Há a suspeita que possa haver outras mulheres que caíram no golpe.

De acordo com a Polícia, o suspeito teria marcado o encontro no supermercado para, supostamente, fazer compras para a mãe. Após uma rápida conversa, ele teria pedido o celular da vítima emprestado, mas não devolveu, e, segundo testemunhas, ele já se preparava para ir embora após se recusar a devolver o aparelho para a vítima.

