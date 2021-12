Identificado 2° homem morto em ataque no Parque das Laranjeiras em Manaus

Manaus/AM - Rodrigo Tersariol é a segunda vítima do ataque criminosos que deixou dois mortos na noite de Natal (25), na rua Marquês de Quixeramobim, no bairro Parque das Laranjeiras, na Zona Centro-Sul. Rodrigo e Silas haviam acabado de sair de uma festa no local e estavam em um carro quando foram baleados várias vezes. Os dois morreram na hora. A Polícia Civil está investigando o caso na tentativa de identificar os assassinos. Vídeos de câmeras de segurança devem auxiliar no trabalho dos policiais.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.