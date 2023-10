Hotéis, motéis e pousadas são alvos de fiscalização no Centro de Manaus

“Nós estamos acompanhando, juntamente aos demais órgãos, para trazer esse ordenamento junto a esses meios de hospedagem. Eles estão sendo fiscalizados na questão da documentação, se estão realmente cadastrados junto ao Ministério do Turismo, e demais outras fiscalizações, como a Ficha Nacional de Hóspedes; porque o proprietário precisa registrar, de fato, o hóspede que está entrando no seu estabelecimento. E os demais outros órgãos estão solicitando os documentos que são necessários para o funcionamento e exercício legal da atividade”, explicou Giovanna Maués.

De acordo com a chefe do Departamento de Registro e Sensibilização da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), Giovanna Maués, para o funcionamento de hotéis, motéis e pousadas é necessário que os proprietários cumpram os requisitos exigidos pela legislação.

“Nossa ação teve muito êxito quanto a parte repressiva. Em um dos hotéis foi encontrado uma quantidade significativa de drogas e também armas de fogo. Indivíduos foram detidos e ficarão à disposição da Justiça”, disse. “O objetivo dessa ação é justamente dar uma nova roupagem ao centro histórico de Manaus. Então é uma ação multidisciplinar, com muitos órgãos integrados, no intuito de melhor servir a população amazonense”, completou o comandante da CIF.

O comandante da CIF, major Miranda, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), disse que as ações foram exitosas, e que o objetivo da operação integrada é proporcionar segurança no Centro de Manaus.

