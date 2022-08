Horas antes de adolescente ser executado durante jogo em Manaus, irmão foi baleado

A tentativa de homicídio teve mesmo modus operandi do assassinato do adolescente, o irmão mais velho foi pego de surpresa por homens armados e baleado.

Segundo a polícia, o ataque ao irmão, que não teve a identidade revelada, aconteceu por volta das 19h, algumas horas antes da execução do menor no mesmo bairro e na frente de vários populares.

Manaus/AM – A polícia investiga a relação da morte de um adolescente de 16 anos, ocorrida na madrugada de hoje (22) no Campo do Lidam, com a tentativa de homicídio sofrida pelo irmão dele, neste domingo (21), no bairro Mutirão, na zona norte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.