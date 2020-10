Homens tentam livrar irmão de cadeia e acabam presos em Manaus

Manaus/AM - Dois irmãos foram presos na manhã de segunda-feira (19), após terem supostamente agredido policiais que foram até a casa deles cumprir um mandado de prisão. O caso aconteceu na rua Monte Serrat, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Denis Pinho, as equipes se deslocaram até o endereço mencionado para cumprir um mandado de prisão em nome de Francisco Silva, que teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma viatura da Polícia Civil, na última quarta-feira (14), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.

“Ao chegarmos ao local para cumprirmos a ordem judicial, abordamos Francisco e, nesse momento, os dois irmãos dele, Davi e Marcelo, partiram para cima da nossa equipe, proferindo xingamentos e ofensas e até travaram luta corporal. Ele então aproveitou a ocasião e se evadiu do local, deixando para trás uma balança de precisão e porções de entorpecentes”, detalhou Pinho.

O delegado disse ainda, que a dupla foi encaminhada para a delegacia. Durante os procedimentos, foi constatado que Davi possuía um mandado de prisão em aberto por roubo, expedido no dia 12 de abril de 2019, pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10ª Vara Criminal. “Davi possui mais de dez processos criminais por crimes como tráfico de drogas e roubo. Já Marcelo tem passagem por violência doméstica”, relatou ele.

Davi e Marcelo foram autuados em flagrante por resistência, desacato e desobediência. Davi também foi indiciado por roubo. Após os trâmites cabíveis na unidade policial, eles serão encaminhados para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.