Homens se apresentam como policiais e matam vítima com 15 tiros em Manaus

Manaus/AM - Wilkes Tiago Barreto Gonzaga, de 26 anos, foi morto na tarde deste sábado (7) com cerca de 15 tiros em uma área de difícil acesso do bairro do Céu, na área central de Manaus.

Segundo informações, a vítima havia acabo de chegar do trabalho e descansava na cama com os filhos, quando dois homens invadiram a casa se identificando como policiais, e pedindo que a companheira de Tiago e os filhos saíssem da casa. Em seguida, o homem foi assassinado.

A Perícia Criminal informou que o homem tinha 15 perfurações pelo corpo, por disparos de uma arma 9mm.

A Polícia Civil investiga o crime, mas não confirma se o homicídio tem ligação com a morte de um catador de materiais recicláveis, em horários próximo, na rua Luiz Antony, do mesmo bairro.