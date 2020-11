Cão encontra drogas dentro de grade de cerveja no Amazonas

Policiais da Base Arpão apreenderam maconha do tipo skunk durante abordagem a uma embarcação oriunda de Tefé. O barco tinha como destino a capital amazonense quando a equipe de serviço realizou a abordagem.

Com o auxílio do cão Tyson, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), que sinalizou as grades de cerveja, foram encontrados dois quilos de entorpecentes.

O material ilícito foi apreendido para os procedimentos cabíveis. Conforme informações da polícia, o prejuízo ao crime está estimado em R$ 24 mil.

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.