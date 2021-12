Homens são presos enquanto passeavam em moto com arma artesanal em Manaus

Manaus/AM - Dois homens, de 21 e 28 anos, foram presos na noite de quinta-feira (23),na rua Beija Flor, Conjunto Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus. Com a dupla, a polícia encontrou uma arma caseira escondida dentro de uma mochila. Segundo a PM, a equipe da Força Tática fazia patrulhamento de rotina, por volta das 22h30, avistou uma dupla conduzindo uma moto FAN 150, cor azul, placa PHW8B16, em atitude suspeita. Eles foram interceptados e com o passageiro foi encontrada a mochila contendo a arma de fabricação caseira com duas munições de calibre 12.

Os acusados e o material foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

