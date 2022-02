Homens são presos e adolescentes apreendidos por tráfico de drogas em Manaus

Segundo informações da polícia, denúncias anônimas informaram que em uma casa localizada na comunidade Novo Reino, estavam sendo comercializadas drogas. Ao chegar no local da denúncia, a equipe policial encontrou os adolescentes e porções de cocaína, maconha do tipo skunk e uma balança de precisão. “Constatamos que eles já tinham passagem pela Deaai e foram novamente conduzidos à unidade especializada”, disse a delegada Elizabeth de Paula. Os adolescentes também informaram a polícia sobre a participação de mais dois homens no crime, sendo Matheus Vinícius Rodrigues Lima, 23, e Ricardo Valente Costa, 28, que foram presos, em flagrante, em uma casa na mesma zona, no bairro São José Operário. Com Matheus e Ricardo a polícia encontrou drogas, balança de precisão e uma arma caseira. Os suspeitos foram encaminhados para procedimentos cabíveis e vão responder pelos crimes.

