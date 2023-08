Homens são assassinados na frente de casa em Manaus

Manaus/ AM - Dois homens, que não tiveram os nomes divulgados, com idades de 28 e 51 anos, foram assassinados na frente de uma casa na Rua Esperança, bairro do Crespo, na Zona Sul de Manaus.

Segundo a Polícia Militar, as vítima estavam na frente da casa do homem mais novo, quando foram abordados por criminosos em uma motocicleta, que desembarcaram do veículo em posse de armas.

O homem mais velho acabou morrendo com vários tiros, na frente da casa; a outra vítima foi baleada e correu para dentro da residência da família, mas morreu logo depois.

Não há sobre a motivação para o crime. O duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil.