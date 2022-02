Homens morrem em SPA após trocarem tiros com a Rocam em Manaus

Manaus/AM - Dois homens ainda não identificados morreram no SPA do Galiléia na tarde deste domingo (20), após trocarem tiros com policiais da Rocam na rua Aratinga, bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, desde a noite de sábado (19), estavam sendo feitas denúncias de que homens armados circulavam pelo local. Na tarde de hoje, policiais da Rocam foram ao endereço solicitado e flagraram cerca de dez homens armados.

Os criminosos teriam trocado tiros com os policiais, dois suspeitos acabaram sendo atingidos e encaminhados ao SPA do Galileia, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidas uma pistola .40 e uma espingarda de fabricação caseira. Os outros suspeitos conseguiram escapar por uma área de mata no local.

O caso deve ser encaminhado ao 6º Distrito Integrado de Polícia.