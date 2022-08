Homens levam 7 tiros durante assalto em área vermelha em Manaus

Segundo a equipe médica, Alex levou um tiro na região do glúteo e Sillioney foi ferido com seis tiros nas regiões do braço e abdômen. Eles permanecem internados.

De acordo com testemunhas, as vítimas foram abordadas por cerca de seis homens armados, que chegaram ao local em um carro Gol, de placa não identificada.

Manaus/AM - Alex Marques Bento, 18 anos, e Sillioney de Oliveira Castro, 38 anos, foram baleados na madrugada deste domingo (7), na esquina da rua Galileu com a rua Prosperidade, no bairro Compensa, na zona Oeste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.