Homem volta a se masturbar enquanto persegue mulher em rua de Manaus

A PC-AM informou que nenhum boletim de ocorrência foi registrado, mas que diligências já estão sendo realizadas para identificar e localizar o homem. Quem souber de informações sobre o nome ou o paradeiro do homem podem entrar em contato com o disque-denúncia 181 ou procurar presencialmente qualquer delegacia de Manaus.

As imagens de uma câmera de vigilância mostram uma mulher sendo perseguida por volta das 7h. O homem esperou ela virar de costas para começar a se masturbar em plena luz do dia.

Manaus/AM - Um homem voltou a se masturbar no meio da rua enquanto perseguia uma mulher. O caso ocorreu na sexta-feira (21), no mesmo dia em que ele correu atrás de uma adolescente e se masturbou, na avenida da Amizade, bairro Alfredo Nascimento, zona norte de Manaus.

