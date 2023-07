Jovem é preso com drogas e dinheiro ao se esconder da polícia em comércio em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu, nesta segunda-feira (24/07), um homem, de 18 anos, por tráfico de entorpecentes, na travessa Curica, comunidade Portelinha, bairro São José Operário 2, zona leste de Manaus.

‌

Por volta das 12h, a equipe recebeu denúncia relatando comércio de drogas, no referido endereço. Já no local, os policiais avistaram o indivíduo que foi denunciado, no qual correu e adentrou um comércio da área. A guarnição entrou no estabelecimento visualizou o rapaz com uma sacola de plástico no meio das mercadorias. Na sacola continha a quantia de R$783, uma balança de precisão, três porções de substancia entorpecentes com características de maconha (1) de oxi (1) e de cocaína (1) e no bolso do suspeito, um celular.

O caso foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

‌

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.